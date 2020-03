De jeu-de-boulesbaan in het Stevenhofpark in Leiden is vrijdag geopend door wethouder Marleen Damen. De aanleg van de baan was een initiatief van de Vitality Club Stevenshof, die dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur met zo'n twintig mensen sport in het park.

De gemeente Leiden heeft geld beschikbaar gesteld voor wijkinitiatieven, zoals de aanleg van de jeu-de-boulesbaan.

Het initiatief komt van de Vitality Club, maar krijgt steun van Stevenshof Vitaal, een samenwerkingsorganisatie van bewoners en welzijnsorganisaties in de Stevenshof.

"De jeu-de-boulesbaan is een eerste stap, want er komen binnenkort sporttoestellen voor ouderen bij in het park", aldus vertegenwoordiger Ben Crul.