De verplaatsing van zestien tijdelijke woonunits van de Sumatrastraat naar de Verdamstraat in Leiden wordt uitgesteld tot in ieder geval juli 2020. De heeft de gemeenteraad donderdagavond bekend gemaakt.

De woningen zouden eind deze maand verplaatst worden om ruimte te maken voor nieuwbouw, maar de planning is in onderling overleg aangepast. De Verdamstraat werd in december gekozen als nieuwe locatie voor de tijdelijke woonunits, voor een periode van tien jaar.

De verplaatsing ligt gevoelig in de Burgemeester- en Professorenwijk en bij de Leidse gemeenteraad. De buurt voelde zich door de plotselinge mededeling overvallen en wilde de bouw een halt toeroepen.

De gemeente doet nu nog onderzoek naar 21 alternatieve locaties die door bewoners rond de Verdamstraat zijn aangedragen en wil daarom nog geen vergunning afgeven voor de verplaatsing.

VVD-raadslid Maarten de Crom riep verantwoordelijk wethouder Marleen Damen schriftelijk ter verantwoording door de onenigheid in de buurt.

Uit een uitgebreide beantwoording van zijn vragen door Damen wordt duidelijk dat de gemeente te laat is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de woningen.