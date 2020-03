De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een brandende computer in een kantoor van het Alrijne ziekenhuis in Leiden.

Er ging een brandmelding af, waarop de brandweer in actie kwam. In een kantoor op de achtste etage werd een brandende computer aangetroffen.

Hulpdiensten kwamen in groten getale ter plekke en de brand werd snel geblust. Patiënten ondervonden geen hinder van de brand. Er is niemand gewond geraakt.