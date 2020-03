De 34-jarige ex-waterpolocoach Koen P. uit Leiden heeft dinsdag bekend dat hij ontucht heeft gepleegd met een van zijn pupillen. Het meisje was toentertijd vijftien jaar. De Leidse waterpolocoach staat de komende dagen voor de rechter voor aanranding, ontucht en verkrachting van zes meisjes.

Uit appjes van P. zou blijken dat hij het vijftienjarige meisje had uitgenodigd om bij hem thuis badpakken te passen. Eenmaal bij hem thuis wilde P., volgens de slachtoffers, dat het meisje van vijftien ging zoenen met een pupil van zestien, met wie hij toen een seksuele relatie had. Toen ze dat deden, heeft P. de vijftienjarige gezoend, betast en orale seks gegeven, gaf hij toe.

Op de eerste dag van het proces tegen P., waar de rechtbank drie dagen voor heeft uitgetrokken, zijn alle zes de aangiftes tegen de Leidenaar behandeld. Een deel ervan ontkende hij.

Seks met een meisje van zestien is niet strafbaar, alleen als er een machtsverhouding is. De rechtbank probeerde helder te krijgen in hoeverre die machtsverhouding er was tussen P. en de slachtoffers.

De Leidenaar was naast coach van de dames van ZVL 1886, ook begeleider van topsportleerlingen op een school, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo Leiden en heeft als assistent-bondscoach bij het nationale jeugdwaterpoloteam gewerkt.

Aantal meisjes was bang voor status van P.

Een aantal van de meisjes was bang voor de status die P. genoot in de waterpolowereld, verklaarden ze. Daarom zouden ze gezwegen hebben. Ook waren ze bang dat, als ze seks weigerden, ze niet meer mochten spelen.

Het misbruik door P. begon volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2012. Het gebeurde in Nederland, maar volgens justitie ook op trainingskamp in Servië en op een toernooi in Griekenland. Daar zou hij een meisje via WhatsApp hebben gevraagd om naar zijn kamer te komen voor seksuele handelingen. P. ontkent dat.

De misbruikzaak kwam aan het licht toen twee meisjes aangifte tegen hem deden. In juni 2018 werd P. aangehouden. Woensdag komen de slachtoffers aan het woord en zal het OM een strafeis formuleren.

Op 19 maart verwacht de rechtbank uitspraak te kunnen doen.