Meerdere auto's in Leiderdorp zijn in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4.00 en 5.00 uur beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen van de vernielingen.

De vernielingen werden aangebracht bij auto's die geparkeerd stonden tussen de Hoofdstraat en de Winkelhof.

Getuigen van de vernielingen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Personen van wie de auto vernield is, worden verzocht online aangifte te doen.