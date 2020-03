De politie heeft donderdagmiddag twee personen aangehouden in een woning aan het Jan Pieterszoon Coenhof in Leiden. Ze worden verdacht van handel in verdovende middelen.

Het betreft een 22-jarige man uit Leiden en een 23-jarige man uit Rijnsburg, meldt de politie.

Agenten vielen de woning binnen na een tip over handel in drugs. Ze troffen twee mannen aan. Ze werden direct aangehouden, waarna de politie de woning doorzocht.

Er zijn verdovende middelen en contant geld aangetroffen. Alles is in beslag genomen.