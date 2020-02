Een prestigieuze internationale fototentoonstelling wordt dit jaar in de Sint Josephkerk in Leiden georganiseerd. Het thema van de tentoonstelling is Gezinnen, de Liefde van mijn hart.

Naar aanleiding van het thema worden er vooral beelden getoond die te maken hebben met het gezinsleven. De foto’s die getoond worden, zijn door diverse professionele fotografen gemaakt op verschillende plekken in de wereld.

De tentoonstelling wordt op de vooravond van de openingsdag ingeleid door Michiel Peeters, priester en studentenpastor op de Universiteit Tilburg. Het thema dat dit jaar centraal staat, wordt door hem en door een betrokken echtpaar toegelicht.

De laatste jaren worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd in de Sint Josephkerk. De tentoonstelling met foto's over het gezinsleven is op zaterdag 14, 21 en 28 maart te bezoeken. Ook is de tentoonstelling aansluitend op de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart tussen 13.00 en 15.00 uur te bezoeken. De toegang is gratis.