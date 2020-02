De Haagsche Schouwbrug wordt van vrijdag 6 maart tot en met zaterdag 11 april opgeknapt. Automobilisten worden omgeleid via de Haagweg en fietsers en voetgangers via de Stevensbrug.

Op weekdagen wordt de Stevensbrug tijdens de spits voor het autoverkeer in één richting opengesteld. In de ochtendspits tussen 7.30 en 9.30 uur kunnen auto's de wijk uitrijden via de Stevensbrug.

Tijdens de avondspits van 16.00 tot 18.30 uur is de wijk te bereiken via de Stevensbrug. Vrachtverkeer is hiervan uitgezonderd. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige doorstroming van het verkeer.

De Haagse Schouwbrug is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden zal de brug vaak open staan, waardoor het vaarverkeer weinig hinder ondervindt. Tijdens de testfase van 30 maart tot en met 3 april gaat de brug regelmatig open en dicht. Doorvaart blijft wel mogelijk.

Van maandag 20 april tot en met maandag 18 mei werkt de aannemer aan de Stevensbrug. Al het bus-, fiets- en voetgangersverkeer wordt dan omgeleid via de Haagsche Schouwbrug.