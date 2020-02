Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier maanden celstraf geëist tegen de 51-jarige man uit Leiden die heeft geholpen bij het verbergen van het lichaam van een 44-jarige vrouw uit Epe. De vrouw werd in juli 2018 gedood door een vriend van de 51-jarige man.

De man stond donderdag voor de rechter in de rechtbank in Den Haag.

Na de moord verborgen de twee mannen het lichaam in een sloot langs de Stevenshofdreef in Leiden. De dader van de moord pleegde zo'n twee maanden nadat hij werd opgepakt zelfmoord in zijn cel. Hij had zijn daad toen al bekend.

De politie kwam de moord op het spoor toen de man die had geholpen bij het verbergen van het lichaam zich op 30 juli 2018 bij de politie meldde. Hij vertelde dat een vriend diens vriendin om het leven had gebracht en wees vervolgens aan waar het lichaam was verstopt.

Hij verklaarde destijds tegenover de politie dat hij had geholpen om het lichaam te verbergen. Enkele uren later werd in de betreffende sloot inderdaad het stoffelijk overschot van de vrouw aangetroffen. Het ging om de 44-jarige vrouw uit Epe die toen al enige tijd werd vermist.

'Man handelde op een respectloze manier'

De man die heeft zijn verhaal inmiddels flink afgezwakt. Hij zou slechts een hekje hebben opengehouden toen zijn vriend het lichaam van de vermoorde vrouw in een kruiwagen naar de sloot reed. Het OM gelooft dat echter niet. De dader van de moord heeft eerder verklaard dat het juist de verdachte was die met het initiatief was gekomen om het lichaam te verstoppen, inclusief de plek om dat te doen.

"Wat deze verdachte heeft gedaan, is vreselijk," zei de officier van justitie donderdag in de rechtszaal. "Hij heeft zijn vriend geholpen het lichaam weg te werken, op een zeer respectloze manier." De verdachte kreeg ook het verwijt dat hij pas tweeënhalve week na de moord naar de politie is gegaan. Daardoor hield hij de nabestaanden van de vrouw volgens het OM "onnodig lang in onzekerheid".

Als verzachtende omstandigheid geldt dat zonder de melding van de verdachte het lichaam van de vrouw waarschijnlijk nooit gevonden zou zijn. Toch vindt de officier van justitie dat de verdachte op meerdere momenten kwalijke handelingen heeft verricht. Ze eiste een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.