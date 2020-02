In een woning aan de Rooseveltstraat in Leiden heeft donderdagavond even na 23.00 uur een brand gewoed. De bewoner moest uit haar woning worden gered.

De brand is ontstaan in de meterkast van de woning en door de rookontwikkeling werd een rookmelder geactiveerd. De bewoner bleek echter diep in slaap en hoorde niets van het alarm. Een alerte buurman hoorde de rookmelder wél afgaan en alarmeerde de brandweer.

Pogingen van de brandweer om de bewoner wakker te maken door op de voordeur en de ramen te bonken mislukten in eerste instantie. Toen de brandweer op het punt stond de voordeur van de woning te forceren kreeg men toch contact met de bewoner. De brandweer heeft haar direct naar buiten begeleid.

Een ambulance is met spoed ter plaatse gekomen om de bewoner na te kijken. Na een eerste controle bleek dat het niet nodig was om haar naar het ziekenhuis over te brengen. Wel moet ze voor vannacht elders onderdak vinden. De brandweer heeft de brand in de meterkast geblust en de woning geventileerd, maar deze kan nog niet worden bewoond.

Rond de brand zijn enkele omliggende woningen door de hulpdiensten ontruimd. Een team van Salvage is ter plaatse gekomen om de schade in de woning op te nemen. Deze stichting staat bewoners bij na een brand.