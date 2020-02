De ondergrondse parkeergarage onder de Garenmarkt in Leiden is donderdag geopend. Parkeren kan vanaf 12.00 uur. In de parkeergarage is plek voor 425 auto's.

Drie jaar geleden opende de garage onder de Lammermarkt. Donderdag komt daar de garage onder Garenmarkt bij.

De bouw van de parkeergarage was een flinke uitdaging. Dat was met name omdat de bouwput soms wel erg dicht bij de gevels van de oude panden aan de Garenmarkt kwam.

"We zijn hier midden in de stad aan het werk geweest", zegt Wiedse Louwerse van bouwcombinatie Dura Vermeer/Besix. "We hebben daarbij gegraven tot 19 meter diepte en dat had tot gevolg dat er heel grote krachten kwamen op de wanden van de parkeergarage." Desondanks hebben de omliggende panden geen ernstige schade opgelopen door de bouw.

"In principe is de garage voor bezoekers van de stad", aldus wethouder Fleur Spijker. "We onderzoeken nog of bewoners er mogen gaan parkeren." De gemeente wil graag naar een autoluw centrum toe, maar dan zouden bewoners ook toegang moeten krijgen tot de garages.

De Garenmarkt zelf gaat nu onder het mes. Het moet een plein met veel groen worden.