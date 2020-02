De brandweer in de regio Hollands Midden is zondag in totaal 46 keer uitgerukt voor meldingen over stormschade of -overlast. Dat is fors minder dan tijdens storm Ciara, meldde de Veiligheidsregio Hollands Midden zondagavond via Twitter.

De regio Hollands Midden omvat onder meer de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude.

De meldingen gingen vooral over los gewaaide dakpannen, dakbedekking of goten. Ook gingen diverse bomen om in de regio. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

In heel Nederland kregen de veiligheidsregio's zondag tientallen meldingen van schade en overlast door storm Dennis. De schade viel echter over het algemeen mee ten opzichte van storm Ciara een week eerder.

Storm Dennis bereikte boven Vlieland orkaanachtige windsnelheden van 120 kilometer per uur. Tot 18.00 uur gold er code geel in het hele land en tot 21.00 uur was dit alleen nog in het oosten en het zuidoosten van kracht, meldde het KNMI.