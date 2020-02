Den Haag LUMC: Technologie verhoogt fysieke kwaliteit van leven van ouderen Het gebruik van technologische hulpmiddelen kan de kwaliteit van het fysieke leven van ouderen verbeteren, blijkt dinsdag uit onderzoek (pdf) door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de gemeente Den Haag. Het is het grootste onderzoek ooit in Nederland naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg.