Door papierbakken aan huis is er in de Leidse Stevenshof in januari 5.500 kilo meer oud papier opgehaald dan in januari vorig jaar.

In totaal is er in januari 7.800 kilo papier opgehaald, meldt de gemeente. In januari vorig jaar werd oud papier alleen in papierbakken in de wijk gedeponeerd en opgehaald door de gemeente.

Begin 2020 is de proef van start gegaan met het inzamelen van oud papier via papierbakken die huis-aan-huis bij de bewoners zijn geplaatst. De proef loopt nog de eerste helft van dit jaar.

Van de bewoners heeft 83 procent nu naast een container voor gft-afval en restafval ook een derde container voor oud papier.

Na de zomer worden de minicontainers over de rest van Leiden verdeeld, te beginnen met de rest van de Stevenshof. Eind 2021 moeten alle inwoners die minicontainers voor gft- of restafval hebben, ook een minicontainer voor oud papier krijgen.

"De minicontainer voor papier maakt het makkelijker om meer oud papier voor hergebruik apart te houden", aldus de gemeente.