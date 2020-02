De verwachte uitzonderlijke drukte in de treinen van en naar Leiden Centraal blijft vooralsnog uit, zegt een woordvoerder van de NS donderdag in gesprek met NU.nl.

De NS heeft reizigers vooraf via meerdere kanalen geïnformeerd over de grootschalige werkzaamheden aan het spoor. Bij Leiden Centraal wordt gewerkt tot vrijdag 14 februari en bij Voorhout op zaterdag 15 en zondag 16 februari. Tijdens de werkzaamheden rijden er geen of minder treinen en wijken de reisadviezen af van de reguliere dienstregeling.

De vervoerder raadde reizigers aan om Leiden Centraal gedurende de spits zoveel mogelijk te mijden en waarschuwde eerder voor extra reistijd en drukte op stations en in treinen. Volgens de NS-woordvoerder houden reizigers rekening met de werkzaamheden, waardoor de situatie in de treinen en op stations tot nu toe handelbaar is gebleven.

Hoewel er minder reizigers rondom Leiden Centraal zijn dan verwacht, benadrukt de woordvoerder dat mensen alsnog rekening moeten houden met enige overlast door drukte. Door de werkzaamheden worden er namelijk kortere treinstellen ingezet, waardoor de treinen alsnog vol zijn tijdens de spits.

De dienstregeling is nog tot zondag aangepast tussen Den Haag en Haarlem, tussen Den Haag en Schiphol en tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. De NS zet vervangende bussen in of raadt reizigers aan gebruik te maken van de omreisroutes. De extra reistijd is een kwartier tot een half uur.

Volgens een ProRail-woordvoerder verlopen de werkzaamheden aan het spoor volgens planning.