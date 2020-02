De Young Rembrandt Studio aan de Langebrug in Leiden heeft dinsdag de 50.000e bezoeker ontvangen. Het pandje uit de 17e eeuw is het voormalige atelier van leermeester Jacob van Swanenburg, waar Rembrandt zijn eerste teken-, schilder-, en etslessen volgde.

In mei 2018 opende Leiden Marketing de Young Rembrandt Studio om een inkijkje te geven in het leven van de jonge Rembrandt. Daarnaast is er ook een souvenirshop met Rembrandt-producten en wordt er informatie over Leiden gegeven.

Monique Moot van VVV Leiden is trots op het bezoekersaantal. "Zeker gezien het feit dat de Young Rembrandt Studio nog niet in de officiële bewegwijzering is opgenomen."