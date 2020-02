De schuur van een woning in de Margrietstraat in Leiden-Noord is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand.

De brand woedde al flink toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De brandweer heeft de brandende schuur na enige tijd weten te blussen, maar kon niet voorkomen dat de schuur en de inhoud volledig afbrandden.

De bewoner van de woning had te veel rook ingeademd en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Wat de oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk.