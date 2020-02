Door de storm Ciara zijn zondag meerdere dakdelen los gewaaid en zijn diverse bomen en een verkeerslicht omgevallen in Leiden en omgeving. De Veiligheidsregio Hollands Midden kreeg tot 22.00 uur in totaal driehonderd meldingen over schade door de storm.

Op de Boumanweg in Leiderdorp waaide door de wind een groot deel van het dak van een woning los. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de nog vastzittende delen verstevigd en de losse dakdelen verwijderd. De woning liep forse waterschade op.

Op de snelweg A44 bij knooppunt Leiden-West begaf een verkeerslicht het door de storm. De brandweer kwam ter plaatse om het verkeerslicht te ruimen, terwijl de politie het verkeer in goede banen leidde.

Langs de A4 bij Leiderdorp was een pompstation enige tijd volledig afgesloten nadat enkele platen van de overkapping waren losgeraakt door de storm. De weggewaaide dakdelen kwamen net niet op de rijbaan terecht. Het tankstation is inmiddels weer toegankelijk.

Staatsbosbeheer waarschuwde voor omgevallen bomen

De brandweer kwam op meerdere plekken in de regio ter plaatse voor omgevallen bomen. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat waarschuwden eerder al voor vallende takken of bomen. Een boswandeling en parkeren bij of in de nabijheid van bomen werd afgeraden.

Het KNMI gaf zaterdagmiddag code oranje af voor zondag. In de middag en avond zorgde storm Ciara voor zware windstoten met snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur. Het hele land ondervond hinder van de zwaarste storm in Nederland in zeker een half jaar tijd. Hoewel het hoogtepunt van de storm Ciara voorbij is, waait het ook maandag flink.





116 Compilatie: Nederland in de ban van krachtige storm Ciara