Het Leids college van burgemeester en wethouders heeft de regels rondom de plaatsing van zonnepanelen voor grote delen van de stad versoepeld. Het komt erop neer dat zonnepanelen voortaan zonder vergunning zijn toegestaan, mits ze niet zichtbaar zijn in de openbare ruimte.

Met de nieuwe regeling wil de gemeente beter inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor het vergunningsvrij aanleggen van zonnepanelen op Leidse daken.

De stad is voor de nieuwe regeling opgesplitst in verschillende zones die worden aangegeven met een kleur. In elke zone gelden specifieke regels voor het plaatsen van zonnepanelen. Kort gezegd zijn zonnepanelen voortaan toegestaan zolang ze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Vooral in het centrum en de zogeheten zuidelijke schil waar een beschermd stadsgezicht geldt, gaat dat veel schelen.

Er zijn bijvoorbeeld in de blauwe zone 2.275 adressen bijgekomen waar onder voorwaarden zonnepanelen geplaatst mogen worden. In de groene gebieden mag plaatsing in principe altijd. Daar geldt dat de bewoners van 3.400 extra adressen voortaan zonnepalen op hun dak mogen leggen. In de rode gebieden blijft het neerleggen van zonnepanelen vooralsnog onmogelijk, maar als er in de toekomst panelen in productie komen die niet zichtbaar zijn, dan kan dat veranderen.