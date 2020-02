Binnenland Aankomende hinder op spoor Randstad: verwacht niet dat je in je trein past Ruim een week wordt aan het spoor bij Leiden Centraal gewerkt, wat in de hele Randstad tot hinder zal leiden. Reizigersorganisatie Rover en de NS drukken reizigers op het hart om de reisplanner te gebruiken en waar mogelijk niet in de spits te reizen. "Verwacht niet dat je reis normaal verloopt", aldus de NS.