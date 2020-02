De Willem de Zwijgerlaan in Leiden moet worden aangepast voor de komst van drie woontorens, blijkt donderdag uit een verkeersonderzoek dat de afgelopen tijd in de omgeving is uitgevoerd.

De woontorens zijn onderdeel van het Leidse project LEAD. Er komen in totaal 580 woningen. De Leidse gemeenteraad wilde de effecten van het project onderzoeken.

In aanloop daarnaartoe uitten bewoners van Nieuw Leyden herhaaldelijk hun zorgen over de veiligheid in hun wijk als er dagelijks een grote hoeveelheid auto's doorheen zou rijden.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de toekomst geen onacceptabele hoeveelheid auto's door de naastgelegen wijk zal rijden. Wel moet de Willem de Zwijgerlaan aangepast worden om te voorkomen dat er op langere termijn files ontstaan door auto's die willen afslaan naar de Pasteurstraat.

Gemeente vreest zonder ingrepen overbelasting van uitvoegstrook

De gemeente verwacht daarom overbelasting van de uitvoegstrook van de Willem de Zwijgerlaan. Deze overbelasting heeft zonder ingrepen belangrijke gevolgen voor zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid, wordt in het onderzoek geconcludeerd. Er werd voor de toekomst sowieso al rekening gehouden met het ontstaan van een knelpunt op die plek, maar de komst van de woontorens zorgt voor een verdere vergroting daarvan.

Als oplossing voor dat knelpunt wordt gekeken naar het verlengen van de uitvoegstrook richting de Pasteurstraat, waar ook al voldoende ruimte voor is gevonden. Door de aanpassingen in het kader van de Leidse Ring Noord, waar de Willem de Zwijgerlaan onderdeel van is, kunnen de verkeerslichten op het kruispunt in de toekomst ook worden aangepast. Dit zal moeten bijdragen aan een betere doorstroming.

Wethouder Fleur Spijker gaat de ontwikkelaar van LEAD benaderen voor een financiële bijdrage voor de maatregelen die genomen moeten worden.