De gemeente Leiden heeft tijdens het Leidens Ontzet van vorig jaar 5.000 kilo afval bespaard tijdens een proef met speciale statiegeldbekers.

De statiegeldbekers waren een initiatief van de gemeente om minder afval te veroorzaken. Bezoekers moesten bij ieder drankje 1 euro extra betalen voor een beker van stevig plastic. Die beker konden ze dan bij elke bar in het centrum van de stad inleveren om de euro weer terug te krijgen.

De gemeente heeft na de evaluatie bekendgemaakt dat maar liefst 98,2 procent van alle uitgegeven bekers weer is ingeleverd door de bezoekers. Dat heeft een besparing van 5.000 kilo afval opgeleverd. "Als je de wegwerpbekers die daarmee zijn bespaard achter elkaar zou zetten, krijg je een rij van 42 kilometer", constateert wethouder Yvonne van Delft.

Het systeem heeft als belangrijkste doelen het terugdringen van wegwerpplasticgebruik en het tegengaan van de wegwerpcultuur. Hiervoor moesten 74 ondernemers van verschillende bars, cafés en podia samenwerken met twaalf grote organisaties, zoals de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap.

Bijkomend voordeel was dat de schoonmaakdienst van de gemeente met 25 procent minder personeel toch twee uur eerder dan gebruikelijk klaar was met het schoonmaken van de stad. Voor komende evenementen is de levering en distributie van de bekers nog wel een aandachtspunt. De levering van de bekers verliep rond het Leidens Ontzet zo slecht dat leverancier Cup King door de gemeente aan de kant is geschoven.

Het eerstvolgende evenement waarbij statiegeldbekers gebruikt gaan worden, is Koningsdag op 27 april.