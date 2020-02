Neko, de kat in de Japanse kunst is de nieuwste tentoonstelling van Japanmuseum Sieboldhuis. Met traditionele en hedendaagse Japanse prenten, zeldzame tekeningen, objecten, rolschilderingen en hedendaagse foto’s toont het Sieboldhuis de rol van de kat in de Japanse kunst.

"Japanners zijn dol op katten", zegt directeur Kris Schiermeier van het Sieboldhuis. "Dat is goed te zien aan bijvoorbeeld Hello Kitty en de YouTube-sensatie Maru de kat. En ook de kattencafe's zijn er erg populair."

Japan-kenner en samensteller van de tentoonstelling is Maureen de Vries. "We hebben vaak de neiging om Japanners neer te zetten als een beetje apart volk, maar de tentoonstelling laat zien dat dat helemaal niet het geval is."

Volgens De Vries zijn er juist veel overeenkomsten tussen Nederland en Japan als het gaat om de liefde voor de kat.

De tentoonstelling is nog tot 5 juli te zien in het Japanmuseum Sieboldhuis.