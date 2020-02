De gemeente Leiden en de Leidse Sportfederatie introduceren dit jaar een nieuwe categorie voor de beste Sportclub van het Jaar. Voor 2020 zijn er drie clubs genomineerd.

Wat betreft breedtesportcoördinator Rik van der Geest is deze prijs een goede aanwinst. "Ik hoop dat het volgend jaar alleen maar lastiger gaat worden om slechts drie clubs te nomineren voor deze prijs."

Vrijdag 7 februari is het zover en eert Leiden zijn kampioenen, de teams, de coaches en trainers en eigenlijk de hele sportsector in de stad met de uitreiking van de Leidse Sportprijzen.

Naast de categorieën Sportman, Sportvrouw, Coach, Ploeg en Parasporter die door een jury worden gekozen, is er natuurlijk de publieksprijs. Iedere Leidenaar kan hiervoor tot woensdagavond middernacht een stem uitbrengen op een van de genomineerden. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst en prijs voor de Vereniging van het Jaar.

"We willen ook de breedtesport eren", zegt Rik van der Geest. "Clubs die echt wat extra hebben gedaan in 2019. Het is geen oeuvreprijs, we hebben gekeken naar wat verenigingen het afgelopen jaar hebben gedaan."

Genomineerden zijn vechtsportschool, rugby- en tennisvereniging

Genomineerd zijn Key Mura, een vechtsportschool die al een paar jaar aan de weg timmert en in 2019 onder de nieuwe naam Key Mura weer een stap heeft gezet en inmiddels elke week 200 kinderen laat sporten.

Daarnaast rugbyvereniging DIOK, die natuurlijk met het landskampioenschap ook genomineerd is in de topsportklasse Sportploeg van het Jaar, maar als verenging veel meer doet. Zoals ook de start van een afdeling rolstoelrugby.

En tot slot is tennisvereniging T.C. Unicum genomineerd, die in 2019 de eerste padelbanen in Leiden opende. Padel is een redelijk nieuwe tak van sport; verwant aan het tennis, maar toch net een beetje anders. Van der Geest wil nog niet al zijn kruit verschieten en belooft dat er vrijdag meer redenen om deze clubs te nomineren zullen worden onthuld.