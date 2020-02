Vier woninginbraken hebben in de nacht van zondag op maandag plaatsgevonden in Haaswijk in Oegstgeest. De inbraken vonden plaats tussen 00.15 en 6.00 uur.

Bij alle inbraken boorden de criminelen een gaatje naast het slot van de deur, waarna de vergrendeling kon worden geforceerd. "Gezien het aantal locaties, sluiten wij niet uit dat de inbrekers in meerdere tuinen zijn geweest waar mogelijk camera's hangen", zegt de wijkagent die mensen oproept om eventuele beelden van de inbraken met de politie te delen.

De inbraken vonden plaats in de Kleyn Proffijtlaan, Aldo van Eycklaan, Jo Vincentlaan en de Hella Haasseplantsoen. Bij sommige woningen zat de sleutel nog in het slot, waardoor die sleutel met een stuk ijzerdraad omgedraaid kon worden. Bij de woningen waar de sleutel niet in het slot zat, werd er gebruikgemaakt van een schroevendraaier om de zogenoemde raamboom omhoog te duwen. Of er buit is gemaakt bij de inbraken en waar die uit bestaat, is niet bekendgemaakt.

De politie roept buurtbewoners met camerabeelden of mensen die getuigen zijn geweest van een van de inbraken op om contact op te nemen.