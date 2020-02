Bij Leiden Centraal werkt ProRail tot en met vrijdag 14 februari aan het spoor. In deze periode wordt de laatste hand gelegd aan de grootschalige vernieuwing van alle sporen rondom het station. Hierdoor zal het treinverkeer worden gehinderd.

Om zoveel mogelijk treinen te laten rijden kan het reisadvies per dag verschillen. NS raadt reizigers aan voor aanvang van de reis gebruik te maken van de reisplanner. Ook vraagt de NS reizigers de spits zoveel mogelijk te mijden en rekening te houden met grote drukte op stations en in treinen.

Op de trajecten van Leiden naar Haarlem, Den Haag Centraal/Holland Spoor, Alphen aan den Rijn en Transferium zet de NS over het algemeen stopbussen in. Van en naar Schiphol rijden er alleen op zaterdag 8 en zondag 9 februari stopbussen, daarna is er een aangepaste dienstregeling voor de treinen.

Van Leiden naar Den Haag rijden er van dinsdag 11 tot en met zondag 16 februari ook geen bussen, maar is er hier een aangepaste dienstregeling. Dat geldt ook voor Leiden en Haarlem van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 februari.

De NS zorgt voor een betere reisinformatie en ProRail heeft continu storingsploegen achter de hand. Ondanks deze aanpassingen moeten reizigers ook bij de aankomende werkzaamheden rekening houden met grote hinder.

Inzet bussen leidt volgens NS tot verkeershinder

Leiden is met omstreeks 80.000 in- en uitstappers per werkdag het op vijf na drukste station van Nederland. Om dit aantal reizigers met bussen te vervoeren zijn ongeveer zestienhonderd ritten met een volle bus nodig, wat leidt tot ernstige verkeershinder.

Uit de evaluatie is ook naar voren gekomen dat de overlast voor reizigers lager is bij een aaneengesloten periode met beperkt treinverkeer dan bij meerdere weekendwerkzaamheden waarbij er helemaal geen treinverkeer is.

Daarna wordt van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart gewerkt aan het spoor bij Den Haag Centraal.