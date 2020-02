Een vrouw is zaterdagavond ernstig gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat ze van een trap is gevallen in een restaurant op de Nieuwstraat in Leiden.

Vanwege haar ernstige verwondingen werd er een traumahelikopter opgeroepen. Het ambulancepersoneel besloot echter om de vrouw met grote spoed naar het ziekenhuis te vervoeren, nog voordat de helikopter was geland.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.