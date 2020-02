Het fietspad over het Energiepark, die de Maresingel en de Langegracht in Leiden verbindt, is vrijdag geopend. Fietsers vanuit de Merenwijk, Nieuw Leyden en Groenoord hoeven niet meer over een van de bruggen naar het centrum te rijden.

Al sinds 2014 wordt er gesproken om het hek bij de dam van het voormalige NUON-, tegenwoordig het Uniperterrein, open te zetten zodat fietsers rechtdoor kunnen steken. Het fietspad gaat langs het Papegaaisbolwerk waar de daklozenopvang van Stichting de Binnenvest gevestigd is, die ook toestemming moest geven voor het fietspad.

Nadat alle partijen overeenstemming hadden bereikt, was het vrijdag dan eindelijk zover dat wethouder Ashley North samen met Emmy Klooster, directeur stichting De Binnenvest en William de Jong van Uniper het fietspad officieel konden openen.

Het fietspad wordt voorlopig 's nachts nog afgesloten. Zodra de daklozenopvang verhuisd is, blijft het fietspad dag en nacht open.