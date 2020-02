De gemeente Oegstgeest heeft de Bloemenbuurt en delen van Haaswijk op het oog om als eerste van het gas af te halen. Dat staat in de conceptversie van de Transitievisie Warmte die donderdagavond in het gemeentehuis werd gepresenteerd.

Als eerste zijn de huurwoningen van verschillende corporaties aan de beurt, waarna wordt bekeken hoe ook particulieren kunnen worden verleid om de overstap te maken. "Er is geen enkel instrument om mensen te verplichten, dus we gaan aan de slag op plekken waar mensen mee willen doen", aldus Marie-Thérese Tetteroo van adviesbureau Over Morgen.

Voor Oegstgeest gaat het om 9.500 woningen die tot 2050 op een nieuwe bron van energie moeten worden aangesloten; gemiddeld 317 woningen per jaar die aangesloten worden op een warmtenet, zoals in Poelgeest al het geval is, of bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp in huis krijgen.

De verwachting is dat het de eerste jaren wat langzamer zal gaan. De gemeente Oegstgeest en adviesbureau Over Morgen hebben onderzocht dat Haaswijk (start in 2020), de Bloemenbuurt (2022) en de Morsebel (2025) de komende tijd "het meest kansrijk" zijn.

Voor elke wijk in Oegstgeest is gekeken wat er nodig is om huizen van het gas af te koppelen - vaak is daarvoor eerst een bepaalde mate van isolatie in woningen nodig - en wat daarvoor het beste moment zou zijn. Binnenkort moet in Haaswijk bijvoorbeeld de riolering vervangen worden.

Wethouder: definitieve versie na nieuwe landelijke Warmtewet

De wethouder benadrukt dat er nog geen definitieve planning is. "We wachten eerst op de nieuwe landelijke Warmtewet en stellen daarna pas een definitieve visie vast." Totdat de gemeenteraad die visie uiterlijk eind 2021 heeft vastgesteld, wordt de planning niet concreter.

Een wijk die nu al op een alternatieve manier verwarmd wordt, is Poelgeest. Die wijk is aangesloten op het warmtenet van Leiden, maar bewoners zouden graag een duurzame, eigen warmtebron willen aanboren. De afgelopen tijd is er daarom gekeken of er warmte uit het water van de Klinkenbergerplas, Haarlemmertrekvaart of De Leede gebruikt zou kunnen worden.

De uitkomsten van dat onderzoek worden binnenkort gepubliceerd, maar nu is al duidelijk dat de Klinkenbergerplas voor Poelgeest te ver weg is om het project economisch rendabel te maken. "Maar voor wijken die dichterbij liggen zoals Haaswijk, Bloemenbuurt en Morsebel zou dat wel geschikt zijn", gaf initiatiefnemer van het Poelgeester warmteproject Frank ter Beek de wethouder mee.

In aanloop naar het definitief vaststellen van de Transitievisie Warmte gaat de gemeente met bewoners van de wijken in gesprek. Daaruit zal moeten blijken welke particuliere huiseigenaren mee willen werken aan een gezamenlijke nieuwe warmtebron, welke kosten daar tegenover mogen staan en wat er nodig is om een huis daarvoor geschikt te maken.