De klok van het stadhuis in Leiden is vrijdag stilgezet, als startschot voor de werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden aan het stadhuis.

De komende tijd worden de 57 meter hoge toren van het Leidse stadhuis en de stadhuisklok met het carillon onder handen genomen.

Wethouder Fleur Spijker heeft de stadhuisklok stilgezet. Op 5 februari begint het demonteren van de klokken, waarna ze op 17 februari met een grote kraan uit de toren worden gehesen. Naar verwachting is het onderhoud aan de toren aan het einde van dit jaar klaar.

In de toren van het stadhuis hangen in totaal 49 klokken, waarvan de grootste ruim 6.000 kilogram weegt. De laatste renovatie van de toren is uitgevoerd in 1969. Met het oog op veiligheid en behoud is nu groot onderhoud nodig.

Dit onderhoud wordt tegelijkertijd uitgevoerd met de renovatie en aanpassing van het stadhuis. Naast het stadhuis zelf en de klokkentoren wordt ook de gevel van het stadhuis aangepakt en de monumentale raadzaal gerestaureerd.

Ook komt er een nieuwe vlaggenmast, zodat er straks weer vanaf de toren kan worden gevlagd.