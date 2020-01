Kinderen mogen tijdens de landelijke onderwijsstaking gratis met een begeleider naar museum De Lakenhal in Leiden.

In het museum is de tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star, waarin kinderen kennis kunnen maken met de zeventiende eeuw en de schilder uit die tijd. De tentoonstelling is nog tot 9 februari te bezoeken.

Ook het Rijksmuseum Boerhaave, verschillende zwembaden en de Leidse schaatshal kondigden eerder soortgelijke voordelen aan tijdens de staking.

Donderdag en vrijdag staken leraren in heel Nederland. Voor zover bekend sluiten zeker 3.978 basisscholen en 180 middelbare scholen tijdens het protest één of beide dagen hun deuren. Dat is samen ruim 56 procent van het totale aantal scholen in Nederland.

Met de staking wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het toenemende lerarentekort in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.