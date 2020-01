De ondergrondse Garenmarktgarage in Leiden gaat op 19 februari open.

Een dag later kan er vanaf 12.00 uur geparkeerd worden. De in- en uitrit van de garage komen in de Korevaarstraat.

In totaal biedt de Garenmarktgarage plaats aan 425 auto's die op een van de vijf parkeerlagen een plekje kunnen zoeken.