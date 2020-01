Leiden herdenkt de slachtoffers van de Holocaust met een lichtkunstwerk dat vanaf maandagavond te zien zal zijn bij het oorlogsmonument aan de singel naast Molen de Valk. Het kunstwerk 'Levenslicht' markeert het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden.

Omstreeks 20.00 uur wordt het lichtmonument ontstoken. Burgemeester Henri Lenferink zal een korte toespraak houden. Leerlingen en docenten van het Da Vinci College Kagerstraat verzorgen een optreden.

Het lichtmonument is in Leiden tot eind februari bij het oorlogsmonument te zien. Daarna wordt het levenslicht op verschillende andere plekken in de stad geplaatst. Op maandag 4 mei maakt het monument deel uit van de jaarlijkse Dodenherdenking in de Pieterskerk.

Op honderden plekken in Nederland wordt op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei met het ontsteken van het kunstwerk 'Levenslicht' van kunstenaar Daan Roosegaarde stilgestaan bij de Holocaust.

104.000 'lichtgevende' stenen

Het werk bestaat in totaal uit 104.000 'lichtgevende' stenen die symbool staan voor evenveel Nederlandse slachtoffers in Duitse concentratie- en vernietigingskampen. Op 27 januari is het precies 75 jaar geleden dat kamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

Ook in Oegstgeest is afgelopen week het Holocaustmonument Levenslicht onthuld. Dat gebeurde door burgemeester Emile Jaensch. Het kunstwerk is nog tot en met 30 januari te zien bij het tuinhuis van het gemeentehuis van Oegstgeest.

Maandagavond wordt bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Leiderdorp rond 20.00 uur het tijdelijke lichtmonument onthuld door burgemeester Laila Driessen.

Voorafgaand aan de onthulling brengen basisschoolleerlingen het licht naar de begraafplaats. Het monument is te zien tot 10 maart.