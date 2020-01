Leiden

Onbekende daders gooien vuurwerk door brievenbus van twee Leidse woningen

Bij twee woningen in Leiden is zaterdagochtend vuurwerk door de brievenbus gegooid. Zondag omstreeks 5.40 uur gebeurde dat bij een woning aan de Paul Krugerstraat en ongeveer 20 minuten later bij een woning aan de Johannes Verhulststraat. Niemand raakte gewond, maar de voordeuren van beide woningen zijn beschadigd.