Het nieuw te bouwen studentencomplex aan de Ypenburgbocht, bij de overgang van de Willem de Zwijgerlaan naar de Oegstgeesterweg, wordt volledig circulair.

Wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen benadrukt dat er sterk zal worden ingezet op duurzaamheid. Op het complex moeten ruim vierhonderd zonnepanelen komen.

Ook zal het het complex aardgasvrij zijn. In plaats daarvan wordt er gebruikgemaakt van een warmtepomp.

Daarnaast komen er tweehonderd deelfietsen bij het complex te staan en zijn er oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen.

Het complex past zo bij het duurzaamheidsproject de Duurzaamste Kilometer, een gebied langs het spoor van parkeergarage Morspoort tot het Ypenburgcomplex.

Woningnood onder studenten

Op 14 januari zegde het college toe het complex een vergunning te verlenen. De woningnood onder studenten is al jaren erg hoog en het Ypenburgcomplex is een van de locaties die daar verandering in moet brengen.

Het gebouw krijgt vier woonlagen, wat volgens wethouder Spijker minimale horizonvervuiling en slagschaduw oplevert. De plannen komen ter inzage te liggen bij de gemeente. Als omwonenden toch bezwaren hebben, kunnen ze naar de gemeente stappen.

De wethouder hoopt binnen acht tot twaalf maanden definitieve goedkeuring aan het plan te kunnen geven.