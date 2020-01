De acht deelnemers die meedingen naar de Leiden Jazz Award zijn donderdag bekendgemaakt. De solisten zijn door een jury uit dertig inzendingen geselecteerd.

De acht deelnemers zijn allen afkomstig van Nederlandse conservatoria. De voorrondes vinden plaats op 13 en 27 februari in de stadsgehoorzaal. Vier muzikanten gaan door naar de finale op 22 maart.

13 februari treden Martin Dias (alt-saxofoon), Nikos Charalambous (gitaar), Martí Mitjavila (klarinet) en Zhivko Vasilev (kaval) op. Op 27 februari spelen KiBeom Shin (drums), Hila Hutmacher (zang), Sam Newbould (altsaxofoon) en Ju Young Lee (zang).

De Leiden Jazz Award is in 2009 in het leven geroepen door de Stichting Leidse Jazz Geschiedenis en is toe aan de twaalfde editie. De winnaar krijgt een geldprijs en de kans om zelf een cd uit te brengen. Alle finalisten krijgen de mogelijkheid in de regio Leiden op te treden.