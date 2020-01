De gemeente Leiden gaat 900.000 euro toevoegen aan de pot voor duurzaamheidsleningen. Het aantal aanvragen van huiseigenaren voor een duurzaamheidslening dat bij de gemeente binnenkomt, stijgt zo snel dat de pot van 800.000 euro leeg dreigt te raken.

"De leningen voorzien duidelijk in een behoefte", meldt wethouder Fleur Spijker. "Het aantal aanvragen voor deze lening stijgt sterk de laatste tijd. Dat is ook logisch, want het is een aantrekkelijke manier van investeren in je huis, waarbij de kosten zich na verloop van tijd terugverdienen."

Woningeigenaren in Leiden kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een lening als zij duurzame maatregelen willen uitvoeren voor het energiezuinig maken van hun woning. Zij kunnen de lening tegen een lage rente aanvragen.

Naast het toevoegen van geld, gaat de gemeente de regels voor de lening ook versoepelen. Zo wordt het maximale bedrag dat geleend kan worden verhoogd van 15.000 naar 25.000 euro en komt voortaan ook het vervangen van kozijnen in aanmerking voor de lening als er ook raamisolatie wordt gerealiseerd.