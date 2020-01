De woonkamer van een woning aan de Sophiastraat in Leiden is dinsdag volgelopen met water na een gesprongen waterleiding door werkzaamheden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio in gesprek met NU.nl.

De waterleiding werd geraakt tijdens de werkzaamheden, waarna een gat in de leiding ontstond. Het waterbedrijf en de brandweer kwamen ter plaatse om de leiding af te sluiten en het water weg te pompen.

Het water liep in totaal tien woningen in, van de gang tot de woonkamer. De schadeafhandeling is in handen van de betrokken aannemer en de gemeente.