De inritten van de Rijnlandroutetunnel worden via glasvezelkabels met zonlicht verlicht, meldt de verantwoordelijke bouwcombinatie Comol5. De aannemerscombinatie spreekt van een wereldprimeur.

Het systeem brengt het zonlicht tot 100 meter in de tunnel. Dat is een duurzame oplossing, omdat het verlichten van tunnels volgens Comol5 veel energie kost.

Het transport van zonlicht via glasvezel is niet nieuw. Zo wordt dit systeem in het buitenland al gebruikt in scholen en kantoren. De techniek wordt nu voor het eerst toegepast in een tunnel. "Deze energiebesparende innovatie past in de duurzaamheidsambitie van de provincie en we zijn er trots op dat we hiermee de wereldwijde primeur hebben", aldus Helmut Berkhout, contractmanager bij de provincie Zuid-Holland.

"In ons streven naar energieneutraliteit zijn we steeds op zoek naar manieren om het energieverbruik in tunnels te reduceren en daarmee ook de CO2-uitstoot omlaag te brengen", zegt Onno Sminia, innovatiemanager bij Comol5. "Het feit dat we zonder energieverbruik 'gratis' zonlicht krijgen op een plek waar dat tot voor kort onmogelijk was, is natuurlijk geweldig."

De vergunning voor de toepassing is inmiddels verleend.