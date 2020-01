De Universiteit Leiden heeft vrijdag de externe toegang van de Citrix-systemen afgesloten. Hierdoor is het voor studenten en medewerkers niet meer mogelijk om vanuit huis of onderweg in te loggen.

Dat heeft de universiteit besloten nadat eerder deze week bleek dat hackers hadden geprobeerd om in te breken in de computersystemen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Ze maakten daarbij gebruik van een kwetsbaarheid in de systemen van Citrix.

Steeds meer overheden en instellingen die gebruikmaken van Citrix-systemen gaan over tot het afsluiten van de toegang tot hun Citrix-systemen van buitenaf. Ook de Universiteit Leiden heeft die stap genomen; alleen de webmail is nog bereikbaar voor studenten en medewerkers.