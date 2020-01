De politie heeft donderdag een 34-jarige man uit Voorschoten aangehouden voor het opzettelijk hinderen van ambulancemedewerkers tijdens hun werkzaamheden op het Buizerderf in Voorschoten.

Eerder op de middag waren de automobilist en de ambulance elkaar op de weg tegengekomen. De man was het niet eens met een verkeersmanoeuvre van de ambulance en wilde verhaal halen.

Terwijl het ambulancepersoneel een patiënt uit een woning naar de ambulance bracht, blokkeerde de man met zijn auto de ambulance. Na een paar minuten hinderlijk oponthoud kon de ambulance met spoed richting het ziekenhuis wegrijden. De man bleef de ambulance hinderen door met zijn auto zeer langzaam voor de ambulance te gaan rijden. Pas toen de ambulance meer ruimte op de weg kreeg wist de ambulancechauffeur de auto te passeren.

Later die dag werd de man aangehouden als verdachte van het hinderen van hulpverleners. Na verhoor is hij weer vrijgelaten en kreeg hij een proces-verbaal. Op een later moment moet hij zich verantwoorden voor de rechter-commissaris. De maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners is per 15 december 2019 omhooggegaan van één naar drie maanden cel.