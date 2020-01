In een woning aan de Klikspaanweg in Leiden brak rond 20.00 uur brand uit in een keuken. Bewoners van de studentenflat konden het brandje zelf doven door er een blusdeken over te gooien. Vanwege de rookontwikkeling is de flat door de brandweer ontruimd. Enkele personen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd.

De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Nadat de flat weer was vrijgegeven mochten de bewoners weer naar binnen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

