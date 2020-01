De nieuwe coalitie in Leiderdorp is maandag aangetreden. Wethouders Willem Joosten (VVD), Daan Binnendijk (CDA en CU-SGP) en nieuwkomer Rik van Woudenberg (D66) zijn geïnstalleerd.

Op 18 november werd het vorige college, dat bestond uit de Lokale Partij Leiderdorp, CDA en VVD opgeheven, omdat de LPL geen vertrouwen meer had in de twee andere partijen. Hierna volgden onderhandelingen tussen de LPL, D66, GroenLinks en PvdA. Die liepen spaak toen D66 de onderhandelingstafel verliet.

Een poging van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie-SGP onder leiding van formateur Robert Strijk slaagde wel en dus kon maandag de nieuwe wethoudersploeg worden geïnstalleerd.

Namens de VVD is Joosten opnieuw wethouder geworden, voor het CDA is het Binnendijk die terugkeert. Hij krijgt er een partij bij, want Binnendijk is ook de wethouder namens de CU-SGP.