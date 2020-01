De brandweer is in de nacht van zondag op maandag rond 5.30 uur uitgerukt voor een brand in een geparkeerde auto op de Trompstraat in Leiden.

De auto stond geparkeerd naast een woning. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen.

Uit voorzorg is de woning naast de auto door de brandweer gecontroleerd en deze bleek ongeschonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. In Leiden hebben afgelopen tijd meerdere autobranden plaatsgevonden.