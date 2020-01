Wijkvereniging Merenwijk legt op 18 januari tweehonderd nieuwe bomen en struiken aan in het voedselbos Okkerheide in de Merenwijk in Leiden.

"Het doel is om een divers en veerkrachtig ecosysteem te creëren voor de wijkbewoners", vertelt initiatiefnemer Tim Seegers.

In het voorjaar van 2017 begon de aanleg van het voedselbos en sindsdien worden er regelmatig bomen en struiken geplant. In het bos is plaats voor natuur en landbouw.