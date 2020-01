Mustafa Kus, bekende Leidenaar en oprichter van het liefdadigheidsproject Oma Lief, is donderdagavond op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Met Oma Lief bracht hij kinderen in contact met ouderen in de buurt.

In 2015 ontving het project de Landelijke Compassieprijs. Daarop nodigde het Koningspaar Kus uit om aan te schuiven bij de zogeheten Uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde. Die lunch is voor mensen die iets waardevols hebben gedaan voor hun medemens.

Naast zijn liefdadigheidswerk was kus jarenlang actief voor de SP in Leiden, onder anderen als bestuurslid.

Mustafa Kus wordt in Turkije, zijn land van herkomst, begraven.