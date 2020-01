Webwinkel Coolblue opent in het voorjaar een fysieke winkel in het centrum van Leiden. De winkel komt in het midden van de Breestraat, tegenover het stadhuis.

Het is nog niet bekend wanneer de winkel precies de deuren gaat openen. Het pand heeft een oppervlakte van zo'n 600 vierkante meter.

Het e-commercebedrijf heeft momenteel twaalf winkelvestigingen in Nederland. Het bedrijf heeft onder meer vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.