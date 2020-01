Het Wijkpark in de Leidse Zeeheldenbuurt krijgt binnenkort een moestuin om de nabijgelegen voedselbank van groente en fruit te voorzien. Het initiatief is een samenwerking tussen de buurtvereniging, Stichting Leiden Oogst en de gemeente Leiden.

Volgens Pauline van Kesteren van de voedselbank is er een groot tekort aan verse producten voor klanten, maar biedt de voedselbank toch graag een gezond pakket aan.

Wethouder Ashley North ondertekende de overeenkomst woensdag. "Ik vind het mooi om te zien dat de wijk bij het initiatief betrokken is. Het is natuurlijk helemaal gaaf dat we midden in de stad een moestuin krijgen die de voedselbank bedient."

De moestuin wordt rond de zomer opgeleverd. Het gaat om een terrein van 900 vierkante meter.