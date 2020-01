Meer dan 1.300 hardlopers hebben zondag deelgenomen aan de Runnersworld Leiden Nieuwjaarsloop.

De loop, die traditioneel op de eerste zondag van het nieuwe jaar wordt gehouden, is de vierde loop van het Zorg en Zekerheid circuit en wordt georganiseerd door Leiden Atletiek en Loopgroep Oegstgeest. Vijf Leidse atleten behaalden het podium. De loop begon op de atletiekbaan van Leiden Atletiek.

Zondag ging eerst een grote groep kinderen van start voor de GeZZinsloop. Zij legden twee ronden af op de atletiekbaan. De oudere lopers konden kiezen uit 5, 10 of 15 kilometer over een parcours rond de Leidse Hout en door de Merenwijk.

Op de kortste afstand waren Jeffrey van Noortwijk van Haag Atletiek en Silke Schmidt uit Leiden de snelsten. Vienna Romanee van Leiden Atletiek behaalde de tweede plaats.

Op de 10 kilometer was er winst voor Robin Kuiper en Jia-Lian Yin van AV Sparta uit Den Haag. Wilfred Verhagen uit Woerden was in Leiden de snelste op de 15 kilometer in 50.40. Maarten Jumelet en Maikel Stolwijk van Leiden Atletiek werden tweede. Leila van der Plas, lid van Leiden Atletiek, was de snelste bij de vrouwen.