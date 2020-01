Gemeente Oegstgeest kampt met een personeelstekort waardoor verschillende projecten flinke vertraging oplopen of extra geld kosten. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De bestuurders bekijken nu welke projecten in de toekomst anders of niet meer kunnen worden uitgevoerd en of het mogelijk is om personeel een hogere financiële vergoeding te bieden.

Dat het niet lukt om de gemeentelijke vacatures te vullen, wijt het college aan een krappe arbeidsmarkt. Soms wordt daarom gekozen voor het inhuren van tijdelijk extra personeel, maar in andere gevallen lopen projecten maanden vertraging op.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de vernieuwing van de Geversstraat en en herinrichting van de Rijnzichtweg en de Rijnsburgerweg. Beide projecten lopen een half jaar vertraging op. Eerder werd al bekend dat het opstellen van een huisvestingsplan voor scholen flinke vertraging oploopt. Het opstellen van die integrale kijk op schoolgebouwen is onlangs wederom uitgesteld.

Meer tekorten verwacht



Ook het reguliere werk, zoals het beheren van de openbare ruimte en het verlenen van vergunningen, loopt vertraging op of kost extra geld. Er zijn te weinig adviseurs en procesbegeleiders om dit werk uit te voeren.

Ook aan de beleidskant van de Jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning wordt binnenkort een personeelstekort verwacht.

Aankomend voorjaar wordt de gemeenteraad van Oegstgeest opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken. In de tussentijd wordt er gewerkt aan onder meer een arbeidsmarktcampagne, een vernieuwing van de website en nieuwe vacatureteksten.